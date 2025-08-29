El alcalde pide prisión para el detenido por el incendio en Berlanga del Bierzo

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Berlanga del Bierzo (León), el socialista César Álvarez, pide prisión para el joven de 20 años detenido por supuestamente provocar de manera intencionada el fuego que obligó a desalojar el municipio en la tarde de este jueves, y advierte de su peligrosidad.

Ha asegurado que el joven, que fue detenido por la Guardia Civil poco después de que se iniciaran las llamas, tan cerca del municipio que obligó a desalojar a sus 200 vecinos -que pudieron volver a sus casas por la noche-, presenta problemas de salud mental y ha provocado otros problemas antes.

Por ese motivo, César Álvarez ha pedido que se tomen medidas porque "sino está encerrado el pueblo no estará seguro", ha afirmado tras comprobar que el incendio tuvo tres focos, y se declaró a escasos 20 metros de las casas, lo que lo elevó rápidamente a nivel 2 de gravedad, si bien está controlado.

El operativo de incendios movilizó a 17 medios, 4 de ellos aéreos, y la peligrosidad del fuego obligó a evacuar a Fabero a los vecinos, pero la evacuación duró poco.

Pasado el susto, el alcalde ha insistido en que "se ponga a salvo" el pueblo, insistiendo en tomar medidas frente al joven, "para que no estemos siempre pensando que puede hacer algo", ha remarcado.