Ponferrada incorpora doce bomberos, entre ellos la primera mujer, a su plantilla

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, acompañado por el jefe del S.P.E.I.S. de Ponferrada, Olivier Bao y el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, ha presidido la toma de posesión de doce nuevos bomberos, entre ellos la primera mujer, Carla García Mencía, que se incorpora a este servicio municipal. De esta forma, la plantilla se incrementa hasta alcanzar un total de 36 integrantes.

“Sabemos, en primer lugar, la necesidad de seguir trabajando para incrementar la plantilla”, precisó el alcalde.

Morala aprovechó la ocasión para poner en valor “el gran esfuerzo que se ha hecho” y el desempeño “brillante y ejemplar” al servicio de los ciudadanos de Ponferrada y el Bierzo. “Lo han hecho de una manera magistral, y quiero agradecer al jefe de Bomberos su labor”.

El regidor también destacó dos momentos fundamentales en los que han intervenido los bomberos de Ponferrada, demostrando su altura profesional: su desplazamiento para labores humanitarias durante la DANA en Valencia y “estas terribles semanas con los incendios forestales”, que han dejado un fallecido y pérdidas materiales en el mundo rural.

“Nuestros bomberos han estado más allá de lo que se les puede exigir en el cumplimiento de su deber; han demostrado que desempeñan su puesto con vocación de servicio a los ciudadanos”, enfatizó. Añadió que “Ponferrada cuenta con el mejor parque de Bomberos de Castilla y León y con los mejores profesionales”, insistió.

Finalmente, el regidor explicó que las nuevas plazas cubren la necesidad actual, “pero se necesitan más” y que se seguirá trabajando en esta línea para que el servicio sea el adecuado para la población del municipio.

Por su parte, Bao destacó la incorporación de la primera mujer: “Será como una más y tendrá el mismo trato, porque la igualdad se trata de eso”. En cuanto a la planificación, el jefe del servicio indicó que sería necesario alcanzar unos 42 componentes.

Foto de grupo con los nuevos trabajadoresL. DE LA MATA