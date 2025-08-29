Han pasado veinte días desde aquel fatídico 9 de agosto, cuando lo que parecía un pequeño incendio forestal más, cerca del pueblo de Yeres (Puente de Domingo Flórez), se convirtió en el origen del padre de todos los incendios históricos que ha registrado la comarca del Bierzo en este siglo y parte del anterior. Hoy, la situación se ha estabilizado y aunque la fiera del infierno sigue aún viva, latente, la cosa empieza a mejorar claramente. Y todo, porque ha cambiado el tiempo. Bajaron las temperaturas. Atrás quedaron los días de 38, 39 y 40 grados, con tardes de caldera de fundición vizcaína y viento de galerna desnortada. Pero, especialmente porque ha empezado a llover. Lo hizo, como señalaba el fotógrafo Gaztelu desde la Cantina de Teixeira, con «lágrimas negras», como el tema que popularizó Bebo Valdés al piano y Diego el Cigala al micrófono.

Las redes sociales han popularizado el jueves imágenes de lluvia muy fina, que caía suave en los montes del Bierzo ahora calcinados, y en los que, según temían ayer los alcaldes consultados, como el de Igüeña, Alider Presa, o la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, pueden ocasionar problemas por el arrastre de ceniza si el agua del cielo cae de forma torrencial.

En Igüeña, por la mañana el fuego iba en dirección sur, hacia el pueblo de Espina de Tremor, aunque aún quedaba muy lejos del casco urbano. Sólo restaba esperar. Los medios desplegados son abundantes, aunque ayer también se empezaron a ver partir del Bierzo efectivos militares de la Ume al descender el riesgo de peligrosidad.

El incendio que iba en dirección a Tremor en principio se estma que ya no corre peligro. Precisamente en Tremor de Ariiba se quemó en el monte una parte de la captación, pero disponen de otras alternativas para poder mantener el suministro a la población.

En el municipio de Pármo del Sil, la alcaldesa Alicia García recordaba que cuentan con un punto de suministro de agua potable, dado que hay problemas con la captación en Anllares, al quyemarse parte de la tubería y no hay agua. Además, la otra traída está contaminada por las cenizas y la decantación de los manantiales.

Sorbeda del Sil es otra de las poblaciones con problemas de suministro de agua. Su catación está en el corazón del Pico Miro, degún recordaba ayer la alcaldesa, y esa zona ha sido parte del corazón del virulento y devastador uncendio. Esa traída del agua afecta a una parte del pueblo, pero la otra se salva por contar con otra captación alternativa. De esta forma, desde el Ayuntamiento reparten agua embotellada, tanto para los de Anllares, como los de Sorbeda. En cuanto a la situación en la localidad de Anllarinos del Sil, se han intesificado las labores de prevención con la creación de más cortafuegos con el uso de maquinaria pesada. El incendio no está apagado, pero si controlado y se mantiene la vigilancia de nuevos rebrotes que se producen por la subida de las temperaturas.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Ponferrada, después de lo vivido estas últimas semanas, ha dado a conocer que pedirá al Gobierno de España que aclare si la capital berciana está incluida en la declaración de «zona catastrófica», ya que en el listado solo aparece el incendio de Yeres y no el de Llamas de Cabrera, que fue el que afectó al Valle del Silencio y obligó a desalojar los pueblos de la zona.

El alcalde, Marco Morala, cree que Ponferrada sí podrá acceder a las ayudas, pero aún así solicitará esa aclaración para que se oficialice. «En esa relación sólo sale el de Yeres y aunque se comenta que está incluido el de Llamas de Cabrera, queremos aclararlo y comprobar que los municipios afectados por ese fuego, como el nuestro, no está exluído», remarcó el regidor. En medio de toda esta situación dispar, al cierre de esta información salta otra vez la sorpresa, con un incendio en otro punto de la comarca. Esta vez era en Berlanga del Bierzo, que es el municipio que esta ño se encargará de hacer la ofrenda en la Encina.