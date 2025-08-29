El juez envía a psiquiatría al detenido por el incendio en Berlanga del Bierzo

Detención del sospechoso de haber provocado el incendio en Berlanga del Bierzo.GUARDIA CIVIL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional del detenido acusado de haber provocado el incendio en Berlanga del Bierzo.

El centro ha tomado la medida cautelar de internar al sospechoso en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

El joven está siendo investigado por un delito de incendio forestal.