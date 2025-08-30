Ponferrada se llena de circo con el Festival “Sin Red Calle”

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro Luis del Olmo y el Parque de la Concordia acogen, del 31 de agosto al 4 de septiembre, una variada programación de teatro y circo contemporáneo.

La programación comienza el domingo 31 de agosto, a las 20.00 horas, en el Centro Luis del Olmo con la compañía Cia Jimena Cavaletti y su espectáculo B.O.B.A.S., una comedia en la que una humilde banda musical organiza ceremonias de entierro, pero el cura y el difunto nunca llegan, dando lugar a una espera absurda y desastrosa.

El lunes 1 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Parque de la Concordia, será el turno de CARENA, de la compañía La Córcoles. Un espectáculo de funambulismo que acerca esta disciplina al público de una manera más humana.

El martes 2 de septiembre, a las 20.00 horas, de nuevo en el Centro Luis del Olmo, se presentará Control Freak in the Wild del artista Kulu Orr.

El miércoles 3 de septiembre, a las 20.00 horas, la compañía Trocos Lucos llevará a escena Tartana, un montaje desenfadado que mezcla humor y circo de alto nivel, con técnicas como la báscula coreana y los equilibrios de manos, utilizando una furgoneta como elemento escénico.

La programación se cerrará el jueves 4 de septiembre, a las 20.00 horas, con Nushu, de la compañía Capicúa. Un taller de costura transgresor convertido en espectáculo de circo y teatro, protagonizado por cinco mujeres acróbatas que, entre telas, mástiles y cuerdas, construyen un diálogo generacional lleno de sensibilidad y fuerza.