El Bierzo ve la luz tras los incendios

Poco a poco, la comarca berciana comienza a recuperarse tras los devastadores incendios forestales que, desde el pasado 9 de agosto, han transformado drásticamente el paisaje y puesto en alerta a numerosas localidades.

Uno de los incendios que más preocupación ha generado es el de Anllares. En la tarde de ayer, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio decidió rebajar a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGP) el incendio declarado el 8 de agosto en la localidad leonesa de Anllares del Sil, perteneciente al término municipal de Páramo del Sil. No obstante, el fuego continúa activo y bajo estrecha vigilancia.

El incendio, cuyo origen todavía se investiga, comenzó poco antes de las 20.00 horas del día 8 de agosto y alcanzó el nivel 2 el día 13 debido a la amenaza directa sobre poblaciones y bienes no forestales.

Su evolución favorable permitió descenderlo a nivel 1 el lunes, aunque volvió a ascender el miércoles antes de estabilizarse en los últimos días. Actualmente, trabajan en la zona 17 medios: cuatro agentes medioambientales o celadores y dos técnicos, además de tres cuadrillas terrestres, tres helitransportadas, cuatro autobombas y dos bulldozer.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, decretó ayer la libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de El Bierzo para el joven de 20 años detenido este jueves como presunto autor del incendio declarado en Berlanga del Bierzo.

Debido a su estado de salud, no fue posible tomarle declaración.

Según fuentes oficiales, un agente medioambiental lo observó saliendo de la zona en la que se originó el incendio. Posteriormente, un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil de Zaragoza logró detenerlo tras un intento de huida.

Este incendio, iniciado de forma intencionada el jueves pasadas las 17.30 horas, alcanzó el nivel 2 en menos de una hora, dada la seria amenaza a la población y bienes materiales, lo que obligó a evacuar la localidad.

En la actualidad, la Junta de Castilla y León lo ha rebajado a nivel 1, y en la zona operan tres agentes medioambientales o celadores, un técnico, cuatro cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, así como dos autobombas y dos dotaciones de apoyo.

Por otro lado, otro de los incendios que ha mantenido en vilo a la comarca es el declarado en Fasgar hace más de veinte días, que, gracias a la evolución favorable de las últimas horas, ya no supone una amenaza directa para Tremor de Arriba.

Aunque su control avanza con paso firme, continúa siendo el único fuego que mantiene el nivel 2 de peligrosidad.

Esto obliga a mantener el confinamiento urbano de 170 vecinos de Colinas e Igüeña, localidades cuyo acceso por carretera sigue siendo la última vía cortada en la provincia de León.

Por último, se ha restablecido desde la mañana del viernes la circulación ferroviaria en la línea Monforte de Lemos–Ponferrada, que permanecía interrumpida debido al incendio de A Pobra, en la provincia de Lugo. En este sentido, Galicia ha logrado ya controlar la totalidad de sus incendios forestales.

Actualmente no hay localidades evacuadas en el Bierzo, pero la huella emocional de estos incendios persiste entre los vecinos.

Muchos de ellos, que han pasado noches enteras sin dormir pendientes del avance de las llamas, describen la mezcla de alivio y desasosiego que acompaña a cada cambio en la dirección del viento.

Los equipos de extinción trabajan con intensidad para aprovechar las condiciones meteorológicas favorables: una humedad relativa del 80 %, la bajada de temperaturas y la previsión de lluvias podrían suponer un punto de inflexión en la lucha contra las llamas. Mientras tanto, los habitantes comparten historias de miedo y solidaridad, vecinos que han ofrecido sus casas para acoger a quienes debieron abandonar temporalmente las suyas, agricultores que se han movilizado para salvar a sus animales.

La esperanza se abre paso poco a poco, pero aún con la prudencia de quienes han visto cómo en cuestión de horas el fuego puede volver a encenderse.