Herido un ciclista tras sufrir un accidente con un vehículo en la carretera entre Congosto y Santa Marina del Sil

Un ciclista resultó herido hoy tras sufrir un accidente contra un turismo en la carretera que une las localidades de Congosto y Santa Marina del Sil (León) según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso tuvo lugar a las 12.17 horas de esta mañana e inmediatamente se dio avisó a la Guardia Civil de Tráfico y se solicita asistencia para el ciclista. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para atenderle.