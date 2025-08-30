Herido un ciclista tras sufrir un accidente con un vehículo en la carretera entre Congosto y Santa Marina del Sil
Se ha enviado una ambulancia para atender al herido
Un ciclista resultó herido hoy tras sufrir un accidente contra un turismo en la carretera que une las localidades de Congosto y Santa Marina del Sil (León) según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2.
El suceso tuvo lugar a las 12.17 horas de esta mañana e inmediatamente se dio avisó a la Guardia Civil de Tráfico y se solicita asistencia para el ciclista. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para atenderle.