Puente de Domingo Flórez abrirá su nuevo albergue de peregrinos para impulsar el Camino de Invierno

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez ultima las obras para abrir, a lo largo del mes de septiembre, su nuevo albergue de peregrinos, un espacio que pretende ofrecer todo lo necesario para las personas que recorren el Camino de Invierno a Santiago de Compostela con la idea de que esta ruta siga creciendo e impulsar también así la economía de la zona.

La adecuación de este espacio se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, dotado con algo más de dos millones de euros y con el que se pretende transformar el municipio en un destino cultural y natural sostenible poniendo en valor recursos como Las Médulas, los canales romanos y este Camino de Invierno.

«Queremos potenciar el turismo en nuestro ayuntamiento, aprovechando la influencia de la zona de Médulas y el Camino de Santiago de Invierno. Nosotros teníamos un pequeño albergue, que sosteníamos con fondos propios, y hemos solicitado una mejora de la eficiencia energética y la puesta en marcha de un albergue con más capacidad y servicios», explica e Arias. Lamenta que el paisaje de Las Médulas haya cambiado después del incendio registrado este mes de agosto, pero pide a los turistas y a los peregrinos que no dejen de venir porque ahora lo necesitan más que nunca.

«Hay zonas que no se han quemado, sigue habiendo un paisaje precioso y en otoño lo estará más, con esos castaños centenarios. Hay gente que sigue viniendo y animamos a que lo hagan porque los vecinos y los negocios lo necesitan», dice, agradeciendo, además, que se mantenga el dinero para ese Plan de Sostenibilidad Turística, que temían perder tras la desgracia.

«Nos han confirmado que el dinero para la recuperación de Las Médulas llegará desde otro lado», remarca. Puente es uno de los tres municipios que forman parte del paraje Patrimonio Mundial de Las Médulas.