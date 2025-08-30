El repique vuelve a sonar en Santa Marina de Torre con 25 campaneros

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La tarde de este sábado, 30 de agosto, quedará grabada en la memoria de Santa Marina de Torre como una jornada en la que la tradición volvió a llenar de vida el pueblo. El XI Encuentro de Campaneros «Reino de León» reunió a 25 campaneros procedentes del Bierzo, de otros puntos de la provincia y de Zamora. Además, los asistentes pudieron disfrutar de las mejoras realizadas en la instalación, con la renovación de los yugos de las campanas y el badajo de una de ellas, repuestos el pasado mes de abril. Se trata, en definitiva, de preservar una herencia que se niega a desaparecer.

Organizado por la Asociación de Jubilados de Santa Marina de Torre, con la colaboración del Ayuntamiento de Torre del Bierzo y la Junta Vecinal, el evento comenzó a las 17.00 horas con la proyección del documental Campanas en el Bierzo: la voz de Dios y del pueblo en la comarca, obra del Instituto de Estudios Bercianos con el apoyo del Instituto Leonés de Cultura.

Este encuentro pretende evocar aquellos tiempos en los que las campanas marcaban las horas, las labores agrícolas, los avisos e incluso las alarmas que movilizaban a los vecinos. A las 19.30 horas se entregaron recuerdos a los campaneros participantes, en reconocimiento a su labor de mantener y transmitir esta tradición. A continuación, la jornada culminó con una cena popular que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia y orgullo compartido. Más que un encuentro, fue una celebración de la memoria colectiva. Cada toque fue un mensaje del pasado al presente y una promesa de futuro, que las campanas seguirán sonando, guiando y uniendo a los pueblos.