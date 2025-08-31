El burro que alertó del fuego

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Risto es un burro de raza zamorana-leonesa, mascota de la bodega Encima Wines, y en estos días se ha convertido en algo más, con una cualidad que le reconocen y agradecen sus vecinos: se ha convertido en avisador de fuegos como el de Molinaseca, que el pasado domingo amenazó a esta población cercana a Ponferrada y parada obligatoria del Camino de Santiago. Y es que, el pasado domingo fue él quien, con su actitud, dio muestras de lo que iba a suceder minutos después. «Lo vimos mirando al monte sin parar», comenta su dueño, Manuel Otero, que también supo al instante que algo raro estaba pasando. «Aunque lo llamaba, no venía y olfateaba todo el rato. Tenía las orejas en modo de atención, muy estiradas», explica Otero, que al rato comprobó con sus ojos lo que Risto ya había detectado. «Vimos las llamas después, justo donde él miraba», narra. Una señal temprana previa al caos que después se despertó y que puso en jaque a Molinaseca, un pintoresco municipio berciano de poco más de 800 habitantes declarado conjunto histórico-artístico y que es una de las paradas marcadas en rojo por los peregrinos en su camino hacia Santiago de Compostela. En la bodega de la que es mascota Risto ese día no estaban trabajando, pero, por casualidad, justo habían ido a darle vino a un amigo, como cuenta Otero, y fue desde esa ubicación desde donde vieron las primeras llamas, que ya amenazaban incluso al joven burro, por lo que tuvieron que apresurarse para salvarle a él y a la misma bodega. Como explica, los incendios de los días pasados les habían puesto en alerta, por lo que habían llenado dos depósitos de agua por si tuvieran que echar mano de ellos si el fuego que amenazaba la zona más cercana. No fue como temían, pero el fuego se inició con un foco inesperado, procedente de un fuego que al parecer había prendido un vecino septuagenario del mismo municipio para cocinar y por el que ha sido, precisamente, detenido. «Sirvió de mucho que tuviéramos esa previsión», apunta Otero, que destaca que la ayuda vecinal fue vital. El Bierzo se va librando del humo que han generado los incendios este mes.