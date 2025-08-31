Luis Zahera participa en las Noches de la Encina del centro comercial El Rosal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro Comercial El Rosal se suma un año más a las Fiestas de la Encina con un completo programa de espectáculos gratuitos para todos los públicos, que tendrán lugar en La terracita de El Rosal los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre a partir de las 21.00 horas.

El actor Luis Zahera actuará el sábado 6; Dani Fontecha, el domingo 7; el Mago Roncero, el lunes 8; y Dubbi Kids, el viernes 5, participarán en las noches de la Encina de este espacio comercial.