Diario de León

Luis Zahera participa en las Noches de la Encina del centro comercial El Rosal

El actor Luis Zahera se subirá al escenario de Ponferrada

El actor Luis Zahera se subirá al escenario de PonferradaEFE / Raquel Manzanares

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

El Centro Comercial El Rosal se suma un año más a las Fiestas de la Encina con un completo programa de espectáculos gratuitos para todos los públicos, que tendrán lugar en La terracita de El Rosal los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre a partir de las 21.00 horas.

El actor Luis Zahera actuará el sábado 6; Dani Fontecha, el domingo 7; el Mago Roncero, el lunes 8; y Dubbi Kids, el viernes 5, participarán en las noches de la Encina de este espacio comercial.

tracking