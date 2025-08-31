Bembibre desvela el programa de las Fiestas del Cristo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las Fiestas del Cristo 2025 ya tienen programa oficial. El inicio será el viernes 12, cuando a las 20.00 horas el pregonero Luis Calvo, fundador de Elefant Records y del Festival Internacional de Benicàssim, abra los festejos. A continuación, el tradicional chupinazo marcará el comienzo de un fin de semana repleto de actividades, con la música de Capitán Moscú y la repartición de bollos preñaos como primeros protagonistas.

La oferta musical será uno de los platos fuertes. De hecho, la Orquesta Acordes animará la noche inaugural en el paseo de Carrizales, la Orquesta Salsarena pondrá el ritmo el sábado en la plaza Santa Bárbara y la Orquesta Panamá cerrará el domingo con verbena incluida. Entre los conciertos destacados figuran La Fuga (13 de septiembre) y un tributo a El Canto del Loco de la mano de Delcanto (14 de septiembre).

Las calles de Bembibre acogerán durante todos estos días pasacalles, la segunda edición de la concentración de peñas, espectáculos de circo, tren turístico, mercadillos medievales, torneos deportivos, festival folclórico, talleres infantiles y verbenas. La programación se completa con citas tradicionales como la misa y procesión solemne, la concentración de coches clásicos, el Trofeo de Tiro con Arco y la amplia oferta gastronómica de Callejeando Food Fest o el XLV Concurso Nacional de Entibadores.

A esto se le suma un paseo comentado por memoria viva de Bembibre a través de la mirada del artista Amable Arias. Y es que las Fiestas del Cristo 2025 se consolidan como una de las celebraciones más importantes del Bierzo, invitando a todos a vivir la cultura, la tradición y la alegría de Bembibre.