Diario de León

Borja Valle abre la Ciudad Mágica de Cima de Ponferrada

El capitán de la SD Ponferradina Borja Valle da el pistoletazo de salida a la Ciudad Mágica de Cima en el Parque del Temple de Ponferrada que con un total de 38 talleres que se mantendrá hasta el 6 de septiembre por las Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Publicado por
Eva Friera Aller

Creado:

Actualizado:

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la EncinaL.DE LA MATA

Inauguración de la Ciudad Mágica de Cima. Fiestas de la Encina

tracking