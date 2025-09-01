La Basílica de la Encina presenta la revista Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Basílica de la Encina presenta un nuevo número de la revista Bierzo. Este proyecto editorial y cultural ve la luz cada año por estas fechas y reúne interesantes artículos sobre la historia y el patrimonio de la comarca.

La presentación de la publicación se celebró ayer en la Basílica de la Encina, bajo la coordinación de su rector, Antolín de Cela.

Además, más de una docena de especialistas han contribuido al último número de la revista Bierzo, que dedica su contenido a diversos aspectos históricos de la comarca y de diferentes puntos de interés.

Entre los artículos de este año destaca una investigación sobre los 400 años de la Torre de la Encina, actualmente en proceso de rehabilitación.

Cabe recordar que los trabajos en la torre de la Basílica de la Encina buscan habilitar un mirador que sirva como atractivo para el futuro museo. Así, una estructura metálica en la fachada de la torre será visible durante al menos los próximos cuatro meses, según el plazo de ejecución de un proyecto licitado por 334.000 euros. Con la autorización de Patrimonio obtenida en noviembre, la intención del Ayuntamiento es que el mirador esté abierto los 365 días del año y permita mostrar también la historia de la construcción de la torre.