La Feria Agroalimentaria de la Granja de San Vicente repite éxito con más de 600 visitas

La II Feria Agroalimentaria de La Granja de San Vicente volvió a superar las previsiones de la organización. Aunque la mañana del domingo empezó con una ligera lluvia que aliviaba los temores de incendios en el Bierzo en poco tiempo el sol se hizo presente consiguiendo que la cita agroalimentaria programada en la Granja de San Vicente multiplicara por diez en una jornada el número de habitantes de la localidad al superarse los 660 visitantes a lo largo del día.

En la feria pudieron adquirirse variados productos agroalimentarios y artesanales propios de la comarca, y se dio un protagonismo especial a la alimentación. A los productos agrícolas, la miel, el tradicional pulpo y distintas conservas se sumó en esta ocasión un curso especial de cocina dirigido a los visitantes más pequeños. Con equipo personalizado, aprendieron a hacer batidos y galletas saludables, haciendo una fiesta de la degustación posterior de los mismos. Tras el éxito obtenido la organización garantiza la continuidad de la feria.