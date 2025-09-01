Borja Valle afirma que «Cima hay que vivirla desde dentro»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El capitán de la SD Ponferradina, Borja Valle, dio ayer el pistoletazo de salida a la Ciudad Mágica en el Parque del Temple de Ponferrada que con cerca de 40 talleres que se mantendrá hasta el 6 de septiembre. Ante un público entregado, Borja recordó sus raíces en el barrio de San Andrés y destacó que «Cima hay que vivirla desde dentro».

Emocionado, dio las gracias a Ponferradina, y rindió homenaje a las víctimas de los devastadores incendios que afectaron a la comarca. El pregonero hizo un llamamiento a los jóvenes, a quienes calificó como «el mejor motor de esta comarca», y reconoció el trabajo de los monitores que mantienen viva la ilusión de estas fiestas año tras año. Con sus palabras, Cima se llenó de olor, diversión y fiesta.

Para el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, este espacio que ya va por su 38 edición forma parte del «ADN de los ponferradinos». Alabó la elección del pregonero «de lujo».

«Es el ejemplo para nuestros jóvenes que con trabajo, perseverancia se pueden alcanzar aquellas metas que cada uno se propone», enfatizó el regidor ponferradino.