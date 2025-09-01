El sur conquista el norte en las Fiestas de la Encina

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La caseta flamenca de la Casa de Andalucía abrió ayer sus puertas para celebrar las Fiestas de la Encina de Ponferrada. Este emblemático espacio contó con la presencia de las autoridades para su inauguración como el alcalde Marco Morala y los ediles Carlos Cortina y Luis Antonio Moreno. Así, el sur estará presente estos días festivos con un amplio programa de actividades, donde no faltarán la alegría, las actuaciones en directo y las sevillanas. La puesta de largo contó con un aperitivo característico de Andalucía, que hizo las delicias de los asistentes y marcó el inicio de unas jornadas llenas de tradición y color. La caseta se ubica junto a la Estación de Autobuses de Ponferrada.