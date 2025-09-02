Detenido en Ponferrada tras apuñalar a un hombre en una reyerta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada, en colaboración con la Policía Municipal, detuvieron este sábado a un varón como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras una reyerta ocurrida a las puertas de un bar en la calle Mateo Garza.

La intervención se inició alrededor de las 21:30 horas, cuando las salas operativas de ambos cuerpos recibieron varias llamadas alertando de una pelea en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, en la que una persona había resultado herida por arma blanca.

A la llegada de las patrullas, testigos y empleados del local informaron de que una discusión entre dos individuos había derivado en una agresión. Uno de ellos, tras golpear con puñetazos a la víctima y romperle las gafas, continuó con el ataque utilizando una navaja, provocándole heridas sangrantes antes de abandonar el lugar.

Minutos más tarde, los agentes fueron comisionados al centro de salud Ponferrada II (calle Río Tuerto), donde había acudido la víctima para recibir asistencia médica. En el mismo lugar se encontraba también el presunto agresor, en actitud muy alterada y amenazando a otras personas. Presentaba manchas de sangre en la mano y el brazo derecho. Los testigos lo identificaron de inmediato como autor de la agresión, por lo que fue detenido.

Posteriormente se realizaron inspecciones oculares en la zona de la pelea y en el centro de salud, además de la toma de declaraciones y reconocimientos fotográficos, con el objetivo de localizar el arma utilizada.

Durante su traslado a dependencias policiales, el detenido mostró una actitud violenta llegando a causar daños en el vehículo policial. Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio, imponiéndole una orden de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que la colaboración ciudadana es fundamental, y que cualquier situación de riesgo o emergencia debe comunicarse de inmediato a través del teléfono 091.