El Hospital El Bierzo acoge una maratón de donación de sangre para incrementar las reservas

El Hospital El Bierzo llevará a cabo una nueva maratón de donación de sangre hoy miércoles de la mano del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) para aumentar las reservas después del periodo estival. La extracción se llevará a cabo en la planta baja del hospital, cerca de la entrada principal, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Desde el Chemcyl se anima a los trabajadores sanitarios a donar como método para crear conciencia entre la ciudadanía y, además, apoyar a los pacientes. También se recuerda que todos los días se necesitan 450 donaciones de sangre en Castilla y León.

El proceso de la donación de sangre se divide en tres puntos: una entrevista confidencial con el donante para descartar cualquier problema, así como la medición de la presión arterial, el pulso y el nivel de hemoglobina para detectar anemias.

Una donación puede beneficiar hasta a tres enfermos distintos, ya que los componentes de la sangre se separan y se utilizan para tratar diferentes tipos de enfermedades.

Para donar sangre es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, llevar el DNI y no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre.

La donación dura alrededor de siete minutos.