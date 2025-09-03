Herida una ciclista de 42 años tras un accidente en la avenida de la Plata en Ponferrada

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una ciclista de 42 años resultó esta mañana herida tras sufrir un accidente con un coche a la altura del número dos de la avenida de la Plata de Ponferrada. El choque se produjo sobre las 8.48 horas y se dio aviso al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, donde se alertó de que la herida presentaba dolor en una muñeca y un tobillo.

Se ha movilizado a la Policía Municipal de Ponferrada, al CNP y a los servicios sanitarios de Sacyl.