Herida una ciclista de 42 años tras un accidente en la avenida de la Plata en Ponferrada

El suceso se produjo minutos antes de las 9 horas de la mañana y se ha dado aviso al Sacyl

Ambulancia del 112 de Castilla y León.

Ambulancia del 112 de Castilla y León.

Una ciclista de 42 años resultó esta mañana herida tras sufrir un accidente con un coche a la altura del número dos de la avenida de la Plata de Ponferrada. El choque se produjo sobre las 8.48 horas y se dio aviso al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, donde se alertó de que la herida presentaba dolor en una muñeca y un tobillo.

Se ha movilizado a la Policía Municipal de Ponferrada, al CNP y a los servicios sanitarios de Sacyl.

