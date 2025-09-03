El Ayuntamiento de Ponferrada renueva los campos de fútbol con una inversión de un millón de euros

El alcalde y los concejales en la visita a las obrasL. DE LA MATA

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, acompañado por varios concejales, visitó esta mañana el inicio de las obras de renovación de los campos de fútbol de Flores del Sil, que cuentan con una inversión de un millón de euros para tres campos y un plazo de ejecución de cinco meses. Morala precisó que los trabajos se realizarán en tres campos de césped artificial con “relleno biodegradable” como son el de Flores del Sil, el de Cuatrovientos y el Manolo Peña, ubicado en las instalaciones Manuel Martínez. “El de Flores ha iniciado una ejecución ambiciosa y necesaria, además de ser una demanda vecinal”, indicó el regidor.

Las obras, a través de Somacyl, tienen un coste de 480.000 euros para el de Flores, 190.000 euros para Cuatrovientos y cerca de 325.000 euros para el de Ramón Martínez.

Cabe destacar que con estos trabajos se conseguirá que en Flores tenga “un campo para jugar once y dos de siete”. Además, se instalará “césped de última generación” y un “relleno sin microplásticos”, en cumplimiento con la normativa actual.

“Ponemos la política al servicio de los ciudadanos y, desde luego, lo que estamos presenciando ahora es una muestra de ello”, añadió.

“Hemos pasado del tiempo en que no se podía hacer, a los tiempos felices en que se está haciendo”, remarcó el alcalde, quien destacó que en este mandato se recogen “tres virtudes: voluntad, capacidad y trabajo”.

Finalmente, recordó que se llevará al próximo pleno el proyecto de la reforma integral de las piscinas climatizadas.

