El pueblo más barato de León para comprar una casa

Bembibre vuelve a posicionarse como el municipio más barato de León para comprar una vivienda.ANA F. BARREDO

Como cada mes, la plataforma Idealista analiza la situación del mercado inmobiliario en España. Como ya ocurría otras veces, un municipio de León vuelve a colocarse como el más barato de la provincia para adquirir una vivienda.

El informa del mes de agosto revela que se trata de Bembibre, municipio ubicado en la comarca del Bierzo. En concreto, el precio medio en este lugar era el pasado mes de agosto de 421 €/m2. Una cifra muy por debajo del precio medio de la provincia que se situaba en 1.048 €/m2 y León capital con 1.655 €/m2.