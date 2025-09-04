La pintura de Gema Yolanda Pérez, desde hoy en el Museo del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo del Bierzo (calle el Reloj, 5, Ponferrada) abre este jueves una exposición de pintura para no perdérsela. Es una muestra retrospectiva de la pintora Gema Yolanda Pérez Alonso, que se podrá visitar desde el 4 de septiembre al 4 de noviembre. El técnico de Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Ponferrada, Francisco Jarvier García Bueso, junto con Paula Alonso Vega, son los artífices de un estupendo catálogo que recoge parte de la obra de la genial pintora, nacida en Fabero y afincada en la capital berciana, y que lleva por título «Como el paso del tiempo». De ella dice Bueso en el catáologo: «Como si el inevitable paso del tiempo pudiese ser retenido, suspendido temporalmente en instantes de vivencias, emociones e intimidades, Gema Pérez pinta las suyas para compartirlas y salvaguardarlas de la fragilidad de la memoria y de la propia vida. Un tiempo, que se detiene en sus creaciones para observar y captar minuciosamente la autenticidad de aquellas cosas que, con sencilla apariencia, le resultan cercanas y cotidianas».