Declaradas de emergencia las obras para la construcción del Aula Arqueológica y la recuperación del Mirador de Orellán en Las Médulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno la orden por la que se declaran de emergencia las obras de recuperación de ambas infraestructuras, en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las intervenciones previstas para la recuperación del Mirador de Orellán y del Aula Arqueológica del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Tras el incendio forestal de Yeres, iniciado el pasado 25 de agosto, ambas infraestructuras culturales sufrieron graves daños. Por ello, el objetivo de esta tramitación de urgencia es rehabilitarlas con la mayor celeridad posible, al constituir dos recursos fundamentales, tanto para la interpretación de la historia minera romana en la zona, como para contemplar una parte importante del paisaje.

La reconstrucción de ambas infraestructuras está incluida en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, que recoge el programa de actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.