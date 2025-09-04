Ponferrada modificará el Anillo Verde para adaptarlo a la actualidad

El Ayuntamiento de Ponferrada aplicará modificaciones en el proyecto ya en marcha del Anillo Verde con el objetivo de adaptarlo a la actualidad y a las nuevas necesidades. La iniciativa, heredada de un anterior mandato, se mejorará y se cuidarán detales con el carácter que quiere imprimer la actual corporación. En este sentido, la concejal de Fomento y Fondos Europeos de Ponferrada, Lidia Coca, ha comentado la actuación enmarcada en el proyecto Anillo Verde municipal, consistente en la marcación de varias aceras encuadradas en la red de sendas peatonales. Sobre el trazado de dichas sendas, Coca ha manifestado lo siguiente «Dentro de un proyecto heredado como es el Anillo Verde hay apartados que no siempre concuerdan con lo que queremos para la estética de la ciudad, pero que hay que implementar para proteger la ayuda europea. Hemos adaptado en la medida de lo posible el Anillo Verde a nuestro objetivo de ciudad dinámica y sostenible y lo hemos hecho con éxito, pero en un listado complejo de acciones como las que incluye el proyecto original no se puede alcanzar un 100% de adaptación a criterios coherentes con el año en que vivimos».

Añade la concejala ponferradina que están trabajando para que, una vez realizados algunos trabajos obligatorios para cumplir con la justificación económica, «poder aplicar matices de sentido común, ya que tanto nosotros como los que nos visitan sabemos que las aceras son para el uso de los peatones». Recuerdan desde el consistorio que dirige el alcalde Marco Morala que, «como en el caso de la Zona de Bajas Emisiones, herencia también del periodo gris de Olegario Ramón, nos ha tocado gestionar para que la ciudadanía pueda beneficiarse de la ayuda sin ver perjudicados sus intereses y a la vez no tener que devolver subvención alguna, como desde la actual oposición se llegó a pretender».

En cuanto al proyecto del Anillo Verde cabe recordar que en el área de Ponferrada ya ha plantado más de centenar de especies autóctonas —arbóreas, arbustivas y herbéceas— para recuperar 72 hectareas de terreno degradado en el espacio que ocupó la antiga montaña de carbón, el viejo vertedero de la localidad de Campo y la parcela entre el Plantío y la calle Caribe. La plantación de este año ha ido en paralelo a la eliminación de especies invasoras y de la recuperación de kilómetros de rutas en la senda de los Romeros, la de los Templarios y la perimetral del Anillo Verde en Ponferrada, con una inversión de 2,3 millones de euros con fondos de la Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento, dentro de los planes europeos Next Generation.

Concluida la plantación y a meses de que finalice el proyecto del Ayuntamiento, es ahora el momento más delicado para esos cinco mil árboles de especies autóctonas. Es ahora el momento de cuidarlos y de que crezcan en zonas que, como los terrenos de la antigua montaña de carbón, han pasado de ser un espacio de estériles a convertirse en un bosque potencial. Todo para que en el plazo de «entre cinco y seis años», esos árboles que en su mayor parte vienen donados por el vivero de la Fundación Ciudad de la Energía en Pobladura de las Regueras y en menor medida del Ministerio de Transición Ecológica, empiecen a dar sombra a los ponferradinos.

En la pasada jornada también se tenía conocimiento de otras obras que beneficiarán al Ayuntamiento de Ponferrada. La Junta indica que reforzarán el turismo sostenible en la antigua cuenca minera con 3,9 millones aprobados este pasado jueves por el Consejo de Gobierno, para impulsar diversas actividades e intervenciones en ocho municipios de esa zona. El Ayuntamiento dedicará su ayuda de 487.060 euros en la mejora de la iluminación exterior e interior del castillo de los templarios, así como para el plan de movilidad en el paisaje cultural de la Tebaida Berciana.