Apoyo pleno del Ayuntamiento para ayudar a las pedanías a recuperarse del fuego

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Rural y Patrimonio, Iván Alonso, y otros miembros del equipo de Gobierno han mantenido una reunión en el Ayuntamiento con los representantes de las Juntas Vecinales y alcaldes de barrio del municipio que en el mes de agosto sufrieron incendios forestales. «Estuvimos a su lado durante la fase más dura, cuando las llamas se acercaban a sus casas y destruían zonas verdes y montes que son sus referentes vitales, los acompañamos durante los desalojos, compartimos ratos de incertidumbre y de dolor en las noches en los pabellones municipales, y haremos de forma participativa lo necesario para la recuperación de las zonas quemadas. No es que estemos con ellos porque estén cerca, es que para este equipo de Gobierno es recuperar nuestra casa, nuestro entorno, una seña de identidad ponferradina». A la reunión han asistido los representantes de Los Barrios de Salas, San Cristóbal de Valdueza, Compludo, Carracedo de Compludo, Espinoso de Compludo y Palacios de Compludo. El regidor agradeció el comportamiento ejemplar de los vecinos y el teniente de alcalde y concejal, Iván Alonso, expresó su satisfacción por el clima de colaboración y señaló que en el encuentro se han recordado necesidades ya conocidas, como la mejora de los accesos a dichos pueblos y pidió a la Diputación su inclusión en la red provincial y su reparación.