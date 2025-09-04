Diario de León
Detenido por pintadas tras 23 denuncias en Camponaraya

Redacción
Redacción

Creado:

Actualizado:

La Guardia Civil de Cacabelos detuvo a un joven de 19 años como presunto autor de un delito continuado de daños por pintadas en fachadas y puertas de garaje, particulares y públicos, así como edificios municipales del Ayuntamiento de Camponaraya, como el campo de fútbol y edificio multiusos, según informó la Subdelegación del Gobierno. En total se han presentado 23 denuncias por estos hechos y entre las actuaciones registradas se encuentran los daños sufridos en la Casa Ucieda Osorio, un edificio de interés cultural y elemento perteneciente al conjunto histórico del Camino de Santiago.

