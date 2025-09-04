Ponferrada acogerá del 19 al 21 laFeria de Antigüedades

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La ciudad de Ponferrada acogerá, del 19 al 21 de este mes de septiembre, la primera Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage con la participación de más de una veintena de anticuarios del noroeste peninsular, Madrid y Alicante. Ayer se ha presentado. La muestra podrá visitarse en el Museo del Ferrocarril y los aficionados a este tipo de exposiciones podrán encontrarse piezas de coleccionismo de gran valor, otras más sencillas y algunos objetos que, a buen seguro, despertarán «la nostalgia» de más de uno según detalló el portavoz de la asociación de anticuarios «El desván», Francisco Blanco. La muestra se ha podido visitar, ya, en otros municipios de la comarca, como Camponaraya, y fueron un éxito. Un éxito que el concejal de Comercio, David Pacios, «confía repetir porque esta muestra llega para quedarse en estas fechas del mes de septiembre, después de las fiestas de La Encina». Esta feria de antigüedades, en el Museo del Ferrocarril, se podrá visitar de mañana y tarde.