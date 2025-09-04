El Centro Mola invita a los ‘Sábados Mágicos’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La asociación de comerciantes El Centro Mola de Ponferrada invita a disfrutar, este sábado, de una nueva edición de sus Sábados Mágicos con música, talleres, cuentacuentos y «outlet» fin de temporada con descuentos de más del cincuenta por ciento. El objetivo es ofrecer, en estas fiestas, una alternativa más de ocio para ponferradinos y visitantes. Se quiere «llenar de gente» las calles del centro de la ciudad según recalcó el presidente de El Centro Mola, Iván Rodríguez. Las actividades programadas se realizarán por todo el centro de la ciudad, desde la calle República Argentina hasta la plaza de Lazúrtegui. Habrá un taller de cuidado de plantas, una cata de vermouth Forzudo, un taller infantil de cuentacuentos en inglés y las actuaciones musicales de Alba Lewis y Marc Arroyo. Esas actividades del Sábado Mágico se desarrollarán entre las once y media de la mañana y las dos y media de la tarde. La asociación de comerciantes.

El Centro Mola cuenta con casi un centenar de asociados.