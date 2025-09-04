Viaje al tiempo de la pintora Gema Yolanda Pérez

Merece la pena disfrutar con calma y en detalle la colección retrospectiva de la pintora Gema Yolanda Pérez Alonso, que este jueves se inauguraba por todo lo alto en el Museo del Bierzo, en la castiza calle del Reloj de Ponferrada. Son unas 70 obras en las que el visitante de esta muestra pictórica se sumerge en un mundo de sensaciones que resume a la perfección el título de esta exposición: «Como el paso del tiempo». Gema Yolanda estuvo acompañada de los suyos, arropada por su familia, de su madre, que entre todos tanto la han inspirado en su trabajo. Pero también estaba respaldada la pintora faberense, afincada en Ponferrada desde hace muchos años, por el alcalde, Marco Morala, y por un nutrido grupo de concejales. Igualmente por artistas de reconocido prestigio, como su paisano el escultor Tomás Bañuelos, o el también genial pintor Luis Gómez Domingo, así como de conocidos e incondicionales amigos.

En la inauguración Morala invitó a todos a contemplar el trabajo de esta autora, de la que dijo «desarrolla un trabajo realmente de calidad, y para eso están los museos de Ponferrada, al servicio de la cultura». «El trabajo de Gema lo han definido como realismo, hiperrealismo. Yo creo que nos vamos a quedar de acuerdo en que Gema practica el hiperrealismo berciano». El alcalde citó dos frases del catálogo de la exposición. Una, de Francisco Javier García Bueso, el técnico de Patrimonio y Museos de Ponferrada, al que Morala considera como «una suerte» para el municipio: «Como el paso del tiempo, esta exposición es pintura de intimidades compartidas». Y dos, la frase de Paula Alonso Vega, cuando define esta exposición como «una pintura que observa lo cotidiano con calma y atención». «Esto es un pequeño catálogo de seres y estares», concluía el regidor.

La artista con el alcalde de Ponferrada en la inauguración de la exposición pictórica.LUIS DE LA MATA

La muestra pictórica es para disfrutar con calma en el Museo del Bierzo, en la calle del Reloj de PonferradaLUIS DE LA MATA

La autora, Gema Yolanda Pérez Alonso, agradecía enormemente a los técnicos y a los responsables municipales que se ocupen del arte, de la cultura de Ponferrada. «Le agradezco a Javier (García Bueso) todo su trabajo, esfuerzo yhaber confiado en mi trabajo para exponerlo en un lugar tan emblemático y maravilloso como es este edificio». «Espero que disfrutéis de esta muestra, porque realmente lo disfruto también muchísimo cuando lo pinto. Espero que eso se capte, igual en retrato que en cosas pequeñas que tienen una historia. Todas cuentan una pequeña historia». Hay retratos familiares, también de objetos y lo que la artista denomina como «manchas», que son una explosión de color y que juegan con las texturas.

Por su parte, Javier García Bueso dijo que el protagonismo es de la autora y la obra, que habla de su creación, basada en una forma de crear detallada, «que nos llama a que contemplemos sus creaciones con el sosiego que a veces nos falta en el día a día». «Es por eso una exposición para ser disfrutada en la intimidad, a propósito de ese título de la muestra, ‘Como el paso del tiempo’, pero también acompañados. Son obras que acompañan al propio espectador», destacó García Bueso.

Asistentes a la inauguración de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre.LUIS DE LA MATA

«Es sin duda una obra evocadora; es una obra que capta la atención del espectador, pero que a la vez te hace sentir. Y eso hace el arte especialmente apreciable, y eso hace que el arte sea una experiencia inolvidable siempre que nos situamos ante la obra al natural», remarcó Bueso.