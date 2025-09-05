Los alcaldes dan el plácet a la Junta para la reconstrucción del destrozo forestal en el Bierzo

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, con el delegado de la Junta, en la reunión de este viernes con los alcaldes en Ponferrada para abordar la reconstrucción.ANA F. BARREDO

La Junta de Castilla y León se está moviendo rápido y bien. Esa es al menos la percepción de buena parte de los alcaldes del Bierzo a la hora de percibir y afrontar el proceso de reconstrucción tras los daños causados por los devastadores incendios forestales iniciados el pasado 9 de agosto y que se prolongaron durante más de 20 días. Este viernes viajó a Ponferrada la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, para reunirse con representantes de ayuntamientos de la comarca del Bierzo afectados por los incendios. Estaban los de Las Médulas, los de Fornela, los del Alto Sil, la propia Ponferrada y Laciana. Todos agradecieron la premura, la agilidad urgente en la gestión de ayudas y actuaciones inmediatas para minimizar cuanto antes el desastre causado en los pueblos, con pérdidas materiales de particulares y de negocios afectados.

Alcaldes socialistas como el de Carucedo, Alfonso Fernández, o la regidora de Peranzanes, Henar García, coincidían en alabar la actual gestión de la Junta. "Sí es verdad que los consejeros se mueven, están trabajando cada uno desde su departamento y espero que se aprovechen bien las oportunidades, porque en el caso de Las Médulas ya tocamos fondo", decía el regidor de Carucedo. Henar García lo resumía señalando que no es momento de hacer reproches a la Junta: "La disposición de la Junta va en el camino correcto".

La alcaldesa de Páramo del Sil, la también socialista Alicia García, especialmente crítica por la tardanza en la ayuda recibida para combatir el fuego, se centraba en lo realmente importante ahora: "Hace falta mucho apoyo e inversión para paliar los daños. Seguiremos trabajando para que el monte no quede en el abandono en el que estaba. Seguiremos peleando en apoyo de los ganaderos", decía a los periodistas a las puertas de la Junta. En su municipio ardió la barbaridad de 6.700 hectáreas de monte de una riqueza natural inmensa, donde habita el oso, el urogallo y otras especies cinegéticas muy protegidas. como la gineta o el gato montés.

Desde el PP, los alcaldes también se mostraron partidarios de aunar esfuerzos de manera conjunta para recuperarse del fuerte golpe de los incendios. El alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, que siempre ha sido especialmente sensible para buscar una gestión conjunta de Las Médulas sin que dejen de lado a los propietarios de esa jurísdicción, decía hoy que ya en el 2001 pidió esa gestión unificada de Las Médulas y que "ahora queremos esa gestión única, teniendo en cuenta que los propietarios tienen que estar como gestores".

Hasta 17 alcaldes o representantes municipales se reunieron con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. La responsable de la cartera autonómica de estas tres áreas les explicaba las ayudas a la recuperación de sus departamentos para los vecinos, autónomos e industrias afectadas por los incendios, los desalojos y hasta el daño de lucro cesante causado durante esos días.

La consejera escuchó las propuestas de los alcaldes afectados y también les pidió colaboración para desarrollar el plan de ayudas previsto. La consejera destacó que existen medidas globales de varias consejerías de la Junta, pero en lo que concierte a su departamento explicó que son seis medidas relacionadas con la industria, el comercio y el empleo. Dos de ellas van dirigidas a empresas y trabajadores por posibilidad de llegar a la suspensión temporal de trabajo, en Erte. De momento no hay ni uno comunicado, pero si fuera necesario están ya publicadas las bases de la ayuda. La segunda medida será para la ayuda a las cotizaciones de la Seguridad Social en esa situación de suspensión temporal de empleo.

Otra de las ayudas importantes son las dirigidas a la reconstrucción y reparación de los municipios afectados a través de la contratación de trabajadores desempleados. Es el programa Renacer, que pone sobre la mesa más de 2 millones de euros dirigidos a los municipios con localidades afectadas. Es una ayuda directa para que los ayuntamientos puedan utilizar estos trabajadores en las tareas que vean necesarias, incluso para tareas administrativas. Serán 95 trabajadores en la provincia de León, 38 en el Bierzo para las 19 localidades declaradas con previsión de ampliación, con unos 500.000 euros de inversión en la comarca, dirigidos a pagar esos costes laborales.

Junto con esta ayuda se ha puesto ya en marcha la que incrementa los incentivos en contratación o autoempleo , incrementando los incentivos en 1.000 euros ó 500. Y por último también le explicó la consejera a los alcaldes las medidas dirigidas a la reparación de daños en el ámbito de los comercios, de los servicios o de las actividades artesanales en los municipios afectados. A través de la Dirección General de Comercio se concederán ayudas de hasta 5.000 euros por los daños sufridos en este tipo de servicios, que pueden ser autónomos o pymes. La ayuda se canalizará a través de los ayuntamientos. Esta ayuda ya se puede solicitar. Finalmente, en el ámbito del comercio se abre una línea específica y propia dirigida a la promoción y reactivación del comercio en las localidades afectadas. A través del 012 puede interesarse por las ayudas.