Ponferrada en vísperas de la Encina

La jornada del domingo 7 es para el concierto de Leiva y las orquestas

Ponferrada ofrece varios eventos por diferentes zonas de la ciudad.

Ponferrada ofrece varios eventos por diferentes zonas de la ciudad.

Ponferrada

Ponferrada vive este domingo la víspera del día grande de sus festejos patronales, la Encina, con un amplio programa. El día 7 arrancará con el trial en las inmediaciones de Roldán. A las once se abre la feria de la Cerámica, el mercado medieval y también la milla de la Encina, con carreras infantiles y de élite.

A las once del domingo 7 también será en la basílica la ofrenda floral motera y media hora más tarde el encuentro de tamboriteros en la plaza de Lazúrtegui.

Por la tarde habrá pasacalles con grupos de folclóricos previo a la apertura de la Casa de Andalucía. y la actuación a las 21 horas de la orquesta Panamá en la explanada del viejo centro comercial. En el centro el Rosal actuará Dani Fontecha cómico de El Hormiguero y a las 21.30 horas el Festival de bandas de gaitas y bailes tradicionales, para a partir de las 22.00 horas, en el Auditorio Municipal, dar pie al concierto de Leiva, con las entradas en pista a 42 euros y en grada a 40. La jornada del domingo 7 se cierra con la orquesta Olympus.

