Ponferrada en vísperas de la Encina

Ponferrada vive este domingo la víspera del día grande de sus festejos patronales, la Encina, con un amplio programa. El día 7 arrancará con el trial en las inmediaciones de Roldán. A las once se abre la feria de la Cerámica, el mercado medieval y también la milla de la Encina, con carreras infantiles y de élite.

A las once del domingo 7 también será en la basílica la ofrenda floral motera y media hora más tarde el encuentro de tamboriteros en la plaza de Lazúrtegui.

Por la tarde habrá pasacalles con grupos de folclóricos previo a la apertura de la Casa de Andalucía. y la actuación a las 21 horas de la orquesta Panamá en la explanada del viejo centro comercial. En el centro el Rosal actuará Dani Fontecha cómico de El Hormiguero y a las 21.30 horas el Festival de bandas de gaitas y bailes tradicionales, para a partir de las 22.00 horas, en el Auditorio Municipal, dar pie al concierto de Leiva, con las entradas en pista a 42 euros y en grada a 40. La jornada del domingo 7 se cierra con la orquesta Olympus.