Incendio en fotos cerca del rastro de Villafranca

Efectivos terrestres y aéreos sofocaron las llamas en la tarde de este sábado

Un helicóptero descarga agua en la zona incendiada cerca de Villafranca del Bierzo.

Manuel Félix López
Manuel Félix LópezRedactor de la Edición Bierzo
Ponferrada

De nuevo incendios. Esta vez en la tarde del sábado 6 de septiembre, casi a las puertas de la localidad de Villafranca del Bierzo. Por causas que se investigan, las llamas se propagaron cerca del conocido rastro de la villa del Burbia, en una zona de maleza próxima a estas instalaciones y a una parte de antiguos viñedos.

Efectivos terrestres sofocando el fuego cerca de Villafranca del Bierzo.

La voz de alarma y emergencia se activó de inmediato y al lugar acudieron medios aéreos y también terrestres, con brigadas y bomberos. Según testigos que contaron lo sucedido a este periódico, hubo problemas con las tomas de agua en Villafranca.

Imagen tomada en la zona del rastrillo, con el incendio al fondo.

