Camponaraya rinde homenaje a los represaliados en la curva de Magaz de Abajo

El Ayuntamiento de Camponaraya, con su alcalde el socialista Eduardo Morán a la cabeza, con la Junta Vecinal de Magaz, celebraron este domingo un acto de recuerdo y homenaje a las personas represaliadas en la conocida como la Curva de Magaz de Abajo, al lado de la carretera que una las localidades de Ponferrada, Camponaraya y Cacabelos.

Un nutrido grupo de personas se concentrço en la zona, donde se ha colocado un monolito y también en la pasada jornada se depositaban flores en memoria de los 35 represaliados. Hubo despliegue de banderas republicadas y familiares de los fallecidos aquí sepultados y luego desenterrados hablaron de lo sucedido con la represeión franquista. El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, dijo que se trataba de un acto de memoria democrática. En este homenaje en la curva de Magaz de Abajo también pronunciaron unas palabras nietos y nietas de los fallecidos, alguno de ellos en el sentido de que no se podía repetir la historia con una guerra que sería destructiva para todos.