El Bierzo alza la voz por la recuperación, la reconstrucción y la esperanza

El fuego, que duró casi un mes y asoló el Bierzo, ha protagonizado la celebración del Día de la Encina y del Día del Bierzo. Todas las instituciones han alzado la voz por la recuperación, la reconstrucción y la esperanza.

Morala durante su intervenciónL.DE LA MATA

Un momento de la procesión tras el acto institucionalL.DE LA MATA

El Ayuntamiento de Ponferrada ha sido el escenario del acto institucional, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien recordó el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con el Bierzo tras los incendios del pasado mes de agosto. “Trasladaros el compromiso de Mañueco, que tiene un cariño especial a Ponferrada y al Bierzo”, resaltó durante su intervención y añadió “es un compromiso de presente, con la recuperación, y un compromiso de futuro”.

“Es el momento de la recuperación para sacar adelante esta tierra. Es el momento de las ayudas para familias y negocios, y de recuperar el día a día, aunque será difícil recuperar recuerdos y pertenencias”, enfatizó la consejera.

Isabel Blanco, además, aprovechó la ocasión para agradecer a todas las administraciones implicadas en el operativo antiincendios y, en especial, a Ponferrada, que acogió a muchas de las personas que fueron desalojadas en este “verano difícil” que se ha vivido.

La consejera también recordó las ayudas de la Junta “para reactivar la economía de la zona” tras los fuegos y, para que “Las Médulas puedan recuperar su esplendor”. “Es imprescindible que esto lo hagamos entre todos”, remarcó, y explicó que se consigue a través del “diálogo y seguir avanzando”. “Lo que ha ocurrido tiene que ser un punto de reflexión sobre cómo seguir avanzando”, apuntó.

En esta misma línea, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, solicitó también la colaboración institucional para salir de la situación tras los incendios, y señaló que “de las peores ocasiones se sale con un mejor espíritu de colaboración institucional”. Se trata de un “año especial” porque venimos de “un mes muy duro que ha supuesto que cada uno diéramos lo mejor de nosotros”, insistió el regidor ponferradino.

“Las próximas semanas pondrán a prueba la forma en que respondemos a este reto, que es una necesidad social. Los ciudadanos nos evaluarán después en las urnas, pero antes de eso tendremos que enfrentarnos aquí a la pregunta de qué es lo que los ponferradinos, de toda condición, lugar de residencia y credo ideológico, desean en común. Hagamos eso en lo que todos confluyen, y tiempo habrá de enfrentamientos”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, recordó a “las tres vidas humanas que se han perdido” en los incendios, además de los heridos. Además, reclamó que los “incendios deben apagarse cuando se producen”. En este sentido, abogó por “tener una política forestal adecuada” y “sin olvidar que la competencia es de la Junta de Castilla y León”. “La Diputación siempre ha estado ahí”, puntualizó.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, destacó cómo el Gobierno de España, “desde el minuto cero”, puso a disposición recursos para afrontar “este trágico mes de agosto”. También trasladó su pésame a los familiares de los fallecidos. “Sinceramente, es necesario un pacto que vaya más allá de los políticos y hay que hablar con la sociedad civil para que esto no vuelva a ocurrir, porque el cambio climático está ahí”, precisó el representante del Gobierno de España.

En la misma línea, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, reconoció el trabajo de todos los operativos y la “solidaridad” de quienes han perdido sus casas para “construir un futuro después de una tragedia tan grande”.