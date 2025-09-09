Éxito del desfile de carrozas con la ilusión de los pequeños

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En la jornada central de las fiestas de la Encina no podía faltar el tradicional desfile de carrozas, con la participación de gigantes y cabezudos. La ilusión de los más pequeños era ayer tarde de nuevo más que evidente, con los niños y niñas disfrutando de esa carrozas que cuando eres pequeño parecen enormes y que deslumbran por el brillo que desprenden a su paso. En esta ocasión de nuevo motivos de ensueño volvieron a circular en este desfile de carrozas por las calles céntricas de Ponferrada, a donde vienen muchos niós con sus padres no sólo residentes de la ciudad y de los pueblso de alrededor, sino de otras comarcas próximas, como la propia Valdeorras o la Maragatería, que también quieren ser partícipes de estas fiestas. Del desfile hay que señalar también la ilusión de los padres.