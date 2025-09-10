El PP de Bembibre critica al PSOE por sus promesas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PP de Bembibre arremetió ayer martes sontra los socialistas reprochandole su falta de actuacioón en compromisos de ayudas como el del incendio de Embutidos Santa Cruz. «Todos hemos sido testigos en los últimos meses de una serie de desgracias que han golpeado a nuestra sociedad: primero, con la trágica DANA en Valencia y, más recientemente, con los incendios sufridos mucho más cerca de nuestro municipio, que han dejado un profundo dolor y un sentido de urgencia.

Sin embargo, resulta enormemente preocupante observar cómo miembros del actual equipo de gobierno socialista en Bembibre han utilizado esas tragedias en sus redes sociales personales con un único fin partidista. Según ellos, todo lo malo que ocurre en este país es culpa del Partido Popular, como si Koldo, Ábalos o Santos Cerdán hubieran sido ejemplos de políticos intachables en la luna».

«Llama poderosamente la atención leer en redes sociales cómo nuestros políticos locales prefieren contestar a los ciudadanos desde la altanería, en lugar de escuchar y atender sus preocupaciones en los cauces más adecuados. Y, aun así, son esos mismos políticos los que pretenden ahora abanderar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Sirva de ejemplo el presidente de la Diputación, el señor Álvarez Courel, o las críticas más feroces de la alcaldesa de Bembibre, la señora Cao, contra la Junta de Castilla y León, olvidando la nula capacidad que ellos mismos han demostrado para resolver los problemas de aquellos vecinos a los que gobiernan: los bembibrenses», dicen los populares.

En este sentido afirman en la nota de prensa que «se les olvida, cuando se ponen a escribir en redes sociales, el nulo apoyo que brindaron a la empresa Embutidos Santa Cruz, que en julio de 2023 sufrió un voraz incendio poniendo en riesgo más de 50 puestos de trabajo. Después de dos años de promesas incumplidas, las ayudas que aseguraron nunca llegaron».

También añaden en el mismo comunicado que «se les olvida que, tras seis años de gobierno municipal y provincial, el PSOE no ha colocado aún la primera piedra del tan ansiado y necesario parque de bomberos, una infraestructura que hubiera sido de gran apoyo en estos momentos y que podría haber evitado muchas de las desgracias que el fuego ha provocado».