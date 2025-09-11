Cacabelos acoge el 20 un festival del bienestar

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La comaraca del Bierzo contará el próximo 20 de septiembre con la celebración del denominado Selfest for the Peaple, que en español es una especial de festival para el pueblo. Se trata de lo que los organizadores han dado en llamar como el primer festival de bienestar de la comarca, un encuentro donde el movimiento, la salud y la comunidad se unen con un mismo fin: "cuidar de las personas y devolver vida a la tierra tras los incendios que arrasaron la zona". Parte de los beneficios se destinarán a proyectos de ayuda y reforestación en el Bierzo, y los asistentes podrán participar en un taller de plantación de especies autóctonas, una forma simbólica y práctica de devolver oxígeno y futuro a los montes. Todo se celebrará en un espacio natural, con historia y único en el Bierzo, La Moncloa de San Lázaro. Se trata de una programación que conecta cuerpo, mente y ayuda a la naturaleza. El festival ofrecerá un programa diverso y cuidado al detalle: Sesiones de movimiento: yoga, pilates atlético y ground & flow movement para reconectar con el cuerpo desde la energía y el equilibrio. También dinámicas de autocuidado y talleres sensoriales, para explorar nuevas formas de bienestar en lo cotidiano. Talleres botánicos: creación de infusiones personalizadas según las emociones con Pharmadus. Charlas médicas y de bienestar: una conversación abierta con la Dra. Xenia Mota, sobre la salud de la piel, el equilibrio y el balance cuerpo–mente con profesionales de referencia. Conscious Market con marcas sostenibles, productos honestos y experiencias para descubrir nuevos proyectos de la comarca como Cosmopop o Almalúmina. También habrá cena de temporada de la concia casera de La Moncloa de San Lázaro y snacks de Anita Wellness. Además, taller de reforestación de especies autóctonas, donde los asistentes podrán aprender a trasplantar un pequeño árbol autóctono y devolver vida a los montes bercianos. El Selfest contará con la participación de marcas nacionales e internacionales centradas en el bienestar. Además, instructores como Ana Carranza, instructora de referencia de pilates atlético o Deivis de Jesús, experto en Ground Flow Movement. También profesionales guiarán a los asistentes en un programa que ya ha atraído a foráneos del Bierzo. Habrá moda sostenible