La cementera Cosmos abre el 27 sus puertas de Toral a las visitas de la ciudadanía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo 27 de septiembre la fábrica de cemento de Toral de los Vados abrirá sus puertas a los vecinos y vecinas del entorno. El objetivo de esta iniciativa es «familiarizar a los habitantes del Bierzo con una industria que lleva cien años generando riqueza y empleo a la zona y cuyos productos son imprescindibles para la construcción de obras singulares, infraestructuras, centros de salud y educativos y viviendas», indican desde la empresa. Votorantim Cimentos ha habilitado un apartado en su página web: https://www.votorantimcimentos.es/es/localizacion/fabrica-de-toral-de-los-vados/ para que los interesados puedan inscribirse, así como el teléfono 653 581 445 de 10.00 horas a 14.00 y de 17.00 horas a 19.00. Es imprescindible la acreditación previa ya que hay aforo limitado.

Los participantes en esta actividad podrán visitar las instalaciones a partir de las 10 de la mañana y conocer de primera mano las inversiones que se han puesto en marcha durante los últimos años con el objetivo de ser cada día más sostenibles y alcanzar el reto de producir hormigón neutro en carbono en 2050. Jaime Santoalla, director de la cementera, ha comentado en este sentido que para ellos «es un orgullo abrir las puertas de la fábrica a nuestros vecinos y vecinas. Cementos Cosmos forma parte de la historia del Bierzo y queremos que la sociedad berciana conozca de primera mano qué hacemos, cómo trabajamos y cuál es nuestra contribución al desarrollo de la comarca. La jornada de puertas abiertas es una oportunidad para compartir nuestros valores y nuestro compromiso con la descarbonización de nuestra actividad».

Votorantim Cimentos es miembro fundador del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y, en coordinación con la Asociación Global de Cemento y Hormigón (GCCA), invierte en innovación y en el desarrollo de soluciones conjuntas para reducir su huella de carbono. Sus objetivos 2030 están enfocados a disminuir la huella ambiental, incrementando la eficiencia operativa de los procesos y el uso de energías renovables. Asimismo, apuesta por tecnologías limpias que minimicen la utilización de los recursos naturales y reduzcan las emisiones y el consumo de energía, así como por la innovación, indican.