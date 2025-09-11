El comercio aplica descuentos de hasta el 70% en la Feria de las Rebajas

La Feria de las Rebajas se presentó ayer en el Museo del Ferrocarril.L. de la mata

El Museo del Ferrocarril de Ponferrada volverá a convertirse en un gran escaparate comercial los días 12, 13 y 14 de septiembre, con motivo de una nueva edición de la Feria de las Rebajas, organizada por la Asociación de Comerciantes Templarium en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada.

El evento reunirá a 25 establecimientos locales, que ofrecerán en horario de mañana y tarde sus últimas colecciones de primavera-verano con descuentos de hasta el 70%.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, desde moda y calzado hasta óptica, marroquinería y moda infantil, en un entorno emblemático de la ciudad.

Además de las oportunidades de compra, la feria repartirá a lo largo del fin de semana 1.000 euros en premios en forma de cheques regalo, que podrán canjearse en los propios stands participantes.

La experiencia se completará con una atractiva oferta gastronómica en la zona de hostelería, que contará con el tradicional pulpeiro gallego, una cerveza artesana de Molinaseca y una pastelería local. El concejal de Comercio, David Pacios, recordó que la feria estaba prevista inicialmente para finales de agosto, pero se decidió posponerla debido a la complicada situación generada por los incendios en la comarca. Pacios estuvo acompañado en la presentación del también edil Luis Antonio Moreno.

Con esta cita, Templarium y el Ayuntamiento buscan dinamizar el comercio de proximidad, ofrecer al público productos de calidad a precios competitivos y reforzar la identidad de Ponferrada como un referente comercial en el Bierzo.