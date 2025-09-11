Ponferrada abre el primer ciclo formativo del plan de turismo

El Ayuntamiento de Ponferrada puso este miércoles enmarcha el primer ciclo formativo dedicado al mundo de la hostelería de la comarca, con el fin de crear entre todos nuevos paquetes de aprovechamiento turístico de los valores del Bierzo y sus pueblos, de intercambiar experiencias y de abrir nuevas posibilidades de diversificación turística. A través de la concejalía de Turismo y Medio Rural que lleva Iván Alonso, se dieron cita en el Museo de la Radio Luis del Olmo una decena de representantes de emrpesas vinculadas con la hostelería, como hoteles, firmas de ociorestauranteso centros de turismo rural. La iniciativa, que es pionera en la capital berciana está enfocada a centros que reciben a turistas y a los que se les pretende ofrecer una mejora en las nuevas ofertas de paquetes turísticos. Se trata de combinar todo el potencial individual de las empresas turísticas con la colectividad del sector, de tal manera que si el visitante se hospeda en un determinado lugar tenga referencias complementarias de dónde comer, divertirse o ir de excursión.

El teniente de alcalde y concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, fue el encargado de inaugurar el primer curso presencial del Proyecto Turismo Vivencial, enmarcado dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad Turística en Destino. La jornada ha contado con una nutrida asistencia de profesionales del sector turístico. «El objetivo de estas jornadas no es tanto que la propia Concejalía de Turismo cree experiencias, sino que los propios profesionales puedan conocer de primera mano qué tipo de propuestas pueden ofrecer y diseñar sus propios paquetes turísticos», dijo. En su intervención, Iván Alonso destacó que Ponferrada y el Bierzo disponen de un gran potencial y una exclusividad que les permite competir con otros destinos cercanos. En este sentido, subrayó que la iniciativa busca implicar a ámbitos como la restauración, la hostelería, los hoteles, las casas rurales o el ocio y el entretenimiento, con el fin de poner en valor la diversidad de recursos del territorio. Finalmente, el concejal de Turismo resaltó la importancia de este curso como punto de partida dentro de una estrategia dual: por un lado, la labor de la concejalía de Turismo en la promoción de Ponferrada en ferias como Intur o Fitur, y por otro, la formación y capacitación del propio sector para crear experiencias únicas. «Se trata de que sean los profesionales quienes diseñen sus propuestas y aprovechen el potencial de Ponferrada y El Bierzo para ofrecer al visitante vivencias diferenciadoras».