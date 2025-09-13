Un oso entra a comer peras en el jardín de una casa de Páramo del Sil

Sucedía de noche, a eso de las doce menos cuarto del pasado domingo en la localidad de Páramo del Sil. Un oso saltaba la valla de la casa, se introducía en el jardín familiar y se comía todas las peras de un árbol que estaban tiradas por el suelo. Luego, acabada la comida, abandonó el recinto sin mayores problemas. El incidente lo grababa la cámara fija que cada cinco minutos grababa en casa de Antonio García, el propietario de la vivienda familiar que en ese momento seguía las andanzas del oso en vigilancia en remoto, desde su vivienda en una localidad de Galicia.

La casa en la que entró el oso está ubicada en el barrio de las Eras. Antonio explica que tiene un peral en el jardín y eso llamó la atención del animal. Se da la circunstancia que en ese momento y en esa jornada no había nadie en la casa, pero el sustop podría ser mayúsculo si el incidente se diera con sus nietos o algún familiar dentro de la casa y se diera de bruces con el plantígrado al abrir la puerta hacia el jardín.

El caso fue puesto en conocimiento de la alcaldesa y del pedáneo, quiien ya dio aviso para que coloquen una trampa, capturen al oso si vuelve y lo lleven hacia otro lugar. Sin embargo, es sabido que los montes de la zona han sido castigados por los incendios de agosto y eso ha hecho que los animales se busquen el alimento por donde pueden. Además, se está dando un hecho constatable y es que, han crecido los accidentes de tráfico con animales, jabalíes, debido a que se ha calcinado el monte y las manadas se mueven más por falta de refugio forestal.