Queja vecinal por basura en calles de Villafranca

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El alcalde de Villafranca, Anderson Batista, (consultado ayer) no lo niega, pero le ha restado importancia al asunto. Vecinos de la villa del Burbia se quejaron en este periódico de la suciedad y falta de cuidado en las calles. Como prueba, han hecho fotos. En una de ellas se ve un perro comiendo entre las bolsas de basura tiradas sobre la acera, al pie de los contenedores. El regidor asegura que ahora está ya todo limpio y que esas quejas son de hace unos días. También dijo Batista que es mejor quejarse en el Ayuntamiento que en un periódico.