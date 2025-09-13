Ponferrada celebra la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada pone en marcha un amplio programa de actividades para todos los públicos dentro de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre.

«Se trata de promocionar la movilidad sostenible y el acceso a un transporte seguro, accesible y respetuoso con el medio ambiente», precisó el concejal de Medio Ambiente, Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, durante la presentación.

Desde el Ayuntamiento se ha diseñado una programación destinada, por una parte, al público en general y, por otra, a los centros educativos. De esta forma, medio millar de escolares de nueve colegios participarán y conocerán la importancia de la movilidad sostenible a través de actividades como el Metrominuto, un curso de circulación en bicicleta o VMP (vehículos de movilidad personal).

Una de las propuestas para toda la ciudadanía es la marcha cicloturista del sábado 20 de septiembre, con salida y llegada en el Colegio Luis del Olmo, cuya inscripción ya está abierta. A esto se suma el partido de integración que se celebrará el 17 de septiembre; la entrada gratuita al Castillo de Ponferrada y a los museos el día 18 de septiembre; y los talleres sobre movilidad, que tendrán lugar el 19 de septiembre en la avenida de España.

La Semana Europea de la Movilidad terminará el lunes 22 de septiembre com jornadas explicativas del transporte urbano en los colegios para que los escolares conozcan las ventajas del uso de este servicio como alternativa a los desplazamientos en vehículo privado. También durante la semana se celebrarán concursos de dibujo para escolares.