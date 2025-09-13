Agotados los bonos de consumo en mes y medio

El stan de Asprona Bierzo se puede visitar en la Feria de las Rebajas.ana f. barredo

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, avanzó que ya se han agotado los bonos de consumo de la campaña «Yo Ponferrada, ¿y tú?», con la que «se han puesto en circulación 300.000 euros para dinamizar el comercio local», y que se han consumido en apenas mes y medio. Los bonos se lanzaron el pasado 24 de julio. Así lo informó el edil en la apertura de la Feria de las Rebajas, que permanecerá hasta el domingo en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada, organizada por la Asociación de Comerciantes Templarium en colaboración con el Ayuntamiento.

La cita reúne a 28 establecimientos locales que ofrecerán, en horario de mañana y tarde, sus últimas colecciones de primavera-verano con descuentos de hasta el 70%.

«Queremos dar a conocer los comercios que hay en la ciudad y dar salida al stock de final de temporada, además de mostrar prendas de la nueva campaña», precisó Pacios, quien agradeció la colaboración de la asociación. Con actividades como esta, añadió, se pretende revitalizar el comercio de proximidad.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, desde moda y calzado hasta óptica, marroquinería y moda infantil, en un entorno emblemático de la ciudad. Además de las oportunidades de compra, la feria repartirá a lo largo del fin de semana 1.000 euros en premios en forma de cheques regalo, que podrán canjearse en los propios stands participantes.

La experiencia se completará con una atractiva oferta gastronómica en la zona de hostelería, que contará con el tradicional pulpeiro gallego, cerveza artesana de Molinaseca y una pastelería local.

Cabe recordar que la feria estaba prevista inicialmente para finales de agosto, pero se decidió posponerla debido a la complicada situación generada por los incendios en la comarca.

Los horarios de apertura serán de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.