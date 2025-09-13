Ponferada protege los ríos y los arroyos tras los incendios

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, agradeció a la Junta de Castilla y León la celeridad para la limpieza de los cauces de agua en Ponferrada tras los incendios «Nuestro municipio es el primero en el que se actúa para proteger los ríos y arroyos, tras la sucesión de incendios del mes de agosto», asegura. La Junta, a través de la empresa pública Tragsa y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, comenzó en Ponferrada los trabajos de instalación de los sistemas necesarios para proteger los cauces de la contaminación que las lluvias podrían provocar con sólidos procedentes de los incendios del pasado mes de agosto.

Coca ha resaltado el trabajo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y CHMS, porque «estamos hablando de que nuestro municipio es el primero en el que se instalan estas albarradas, fajinas e incluso biorrollos de todas las zonas afectadas por la terrible sucesión de incendios. Se actuará en el Río Oza.