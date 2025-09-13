Herido un motorista al sufrir una caída cuando intentaba evitar a un turismo en Ponferrada

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido tras haber sufrido una caída al intentar evitar a un turismo en el cruce de la calle de la Estación en Ponferrada (León), según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 17.15 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para el motorista, que había quedado inconsciente.

El 112 ha dado aviso del siniestro a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y equipo sanitario del centro de salud. Una vez atendido en el lugar, ha sido trasladado Sacyl en ambulancia al hospital del Bierzo.