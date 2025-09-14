El Bierzo recogerá 2 millones de kilos de manzana esta campaña

El pimiento, en principio, es de buena calidad según apuntan las previsiones.l. de la mata

El Bierzo vive estos días una de sus etapas agrícolas más intensas como es la campaña de recolección de frutales. Tras la recogida de la pera conferencia, que comenzó a finales de agosto, ahora la atención se centra en la manzana reineta.

Según explicó Pablo Linares, director de Alimentos de Calidad del Bierzo, la previsión es alcanzar en torno a dos millones de kilos, lo que se considera una producción media en la comarca. La campaña, que se encuentra ya en su ecuador, avanza con normalidad y los frutos presentan una excelente calidad, tanto en su aspecto exterior como en sus características internas.

Linares recordó que el año pasado apenas se superó el 1,2 millones de kilos, debido a las intensas lluvias y al pedrisco registrado en el mes de junio, lo que redujo notablemente la cosecha.

La manzana reineta se distingue por su elevada dureza, su sabor equilibrado entre dulce y ácido, su piel con herrumbre superficial característica y su alto contenido en vitamina C. Estas cualidades la convierten en un producto versátil, apto tanto para el consumo en fresco como para la elaboración culinaria, especialmente en repostería y platos tradicionales de la gastronomía berciana.

Otro de los grandes protagonistas de la huerta berciana es el pimiento, cuya recolección también ha comenzado de manera escalonada, en función de las diferentes fases de maduración.

Aunque todavía no es posible avanzar cifras de producción, Linares destacó que el producto recogido hasta ahora presenta una calidad excelente, lo que refuerza la reputación del pimiento del Bierzo como uno de los más apreciados en el mercado.

En cuanto a la pera conferencia, la cosecha podría superar las estimaciones iniciales y alcanzar este año los 14,5 millones de kilos, lo que supondría un importante impulso para el sector agrícola de la comarca.

Más allá de la importancia económica, estas campañas de recolección también tienen un gran valor social y cultural para la comarca.

Durante estas semanas, numerosos trabajadores del Bierzo se incorporan a las labores en el campo, lo que contribuye a dinamizar la economía local y a mantener vivo un oficio ligado a la tradición agrícola de la zona.

Además, la presencia de productos con sello de calidad reconocida fortalece la imagen del Bierzo en los mercados nacionales e internacionales. Y es que la manzana, la pera y el pimiento son señas de calidad de la gastronomía berciana.