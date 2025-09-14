La II Feria del Vino Ponfevin será 10 y 11 de octubre

Celebración del la primera edición de la Feria del VinoL.DE LA MATA

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de las áreas de Turismo y Comercio, organiza la II Feria del Vino «Ponfevin», que se celebrará en la ciudad los próximos días 10 y 11 de octubre, coincidiendo con el fin de la vendimia en la comarca del Bierzo.

El objetivo del evento es dar a conocer y promocionar la cultura del vino, en especial los vinos con DO Bierzo. Además, se considera que esta feria puede atraer a visitantes de fuera del territorio y constituirá también una forma de promoción de los recursos turísticos.

En esta segunda edición, la feria se llevará a cabo en los jardines del bulevar Juan Carlos I, en el barrio de La Rosaleda.

Habrá una zona expositiva independiente para que cada bodega participante pueda presentar al público sus mejores vinos.

El horario será el siguiente: viernes 10, de 18.30 a 23.30 h; y sábado 11, de 12.30 a 15.30 h y de 19.00 a 00.00 h.

«Ponfevin» contará con cursos de cata, talleres, degustaciones gastronómicas, conciertos y muchas más actividades relacionadas con el vino.