Ponferrada «pone a punto» los centros escolares

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por el teniente de alcalde, Iván Alonso, ha desarrollado, durante este verano, numerosas intervenciones en los centros educativos de la ciudad. De esta forma, se ha aprovechado el período vacacional para acometer actuaciones que resultan más sencillas de realizar con el alumnado fuera de las instalaciones. Las tareas han abarcado desde reparaciones y mantenimiento, hasta remodelaciones importantes, con el objetivo de mejorar la seguridad y el bienestar de alumnos y personal, realizándose también obras en los accesos a distintos centros. Entre las principales actuaciones destacan la remodelación completa del acceso a la zona de Infantil del Colegio San Antonio, solucionando las condiciones peligrosas y retirando obstáculos que dificultaban la entrada, lo que ha supuesto una mejora significativa en seguridad y comodidad para los niños y sus acompañantes.

Además se han efectúado mejoras de seguridad y accesibilidad en el Colegio Campo de la Cruz, con nuevos cierres que aumentan la privacidad de los alumnos, puertas de acceso infantil y marquesinas que protegen a los niños durante la entrada en días de lluvia. También se añade, la instalación de mallas de separación en el colegio de la Borreca que permite delimitar la zona colindante con una vivienda, atendiendo a las demandas de la comunidad. Otra de las actuaciones ha sido la renovación del comedor y de la tarima, que se encontraba en una situación que obligaba a su sustitución, del salón de actos del Colegio Campo de los Judíos, con reparación de humedades y acondicionamiento del tejado y las aguas pluviales, lo que ha permitido recuperar espacios aumentando su funcionalidad.

La Brigada de Obras además ha llevado a cabo reparaciones de fugas y canalones, en previsión de las lluvias, en los colegios Peñalba y Columbrianos; trabajos de pintura, reparación de humedades y mejora de accesos en el Colegio de San Andrés de Montejos, revitalizando un centro que llevaba años sin intervenciones.

Hay que añadir también la instalación de pasamanos, pintura y mejoras en la zona de conserjería y aulas en el colegio Navaliegos, reforzando la seguridad y la comodidad; en los colegios de Compostilla y Valentín García Yebra se ha procedido al sellado e impermeabilización de canalones, asegurando, también, la protección frente a futuras lluvias. Por su parte, el concejal de Infraestructuras mostró su satisfacción «por el desarrollo de las obras y ha resaltado el gran esfuerzo realizado por la Brigada de Obras Municipal para ejecutar estas intervenciones en el verano». Muchas de estas actuaciones se han planificado en previsión de la temporada de lluvias.